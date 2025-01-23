Fenerbahçe - Lyon ilk 11'leri belli oldu

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Fenerbahçe - Lyon ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi’ndeki 7. maçında Lyon ile karşı karşıya gelecek. İki takımın 11'leri açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe evinde Fransız temsilcisi Lyon'u ağırlıyor. Karşılaşma 20.45'de başlayacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Livakovic, Becao, Oosterwolde ve İsmail Yüksek'in yanı sıra kart cezalısı Mert Müldür forma giyemeyecek. Kostic, Bartuğ, Levent ve Oğuz UEFA listesinde yer almıyor.

İKİ TAKIMIN 11'İ

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En-Nesyri,

Lyon: Lucas Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Matic, Tolisso, Benrahma, Cherki, Fofana, Mikautadze

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