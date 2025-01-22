Fenerbahçe, Lyon’a karşı 4 eksikle çıkacak. Savunmada durum belirsiz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak.

Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor. 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor. Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz. Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesinde 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri durumunda deplasmandaki Midtjylland karşılaşmasında forma giyemeyecek. Sarı kart cezası nedeniyle Athletic Bilbao mücadelesinde takımını yalnız bırakan Fred ise yarınki maçta sahada olacak.

SAVUNMADA BELİRSİZLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon maçı öncesinde savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor. Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte formayı Bright Osayi-Samuel'e verecek. Jayden Oosterwolde'nin sakat, Mert Müldür'ün cezalı, Filip Kostic ve Levent Mercan'ın da UEFA kadrosunda yer almaması sebebiyle sol bek sıkıntısı yaşayan Mourinho, bu bölgede Djiku'yu denemeyi planlıyor.

Rodrigo Becao'nun sakat, Samet Akaydin'in de uzun süredir kadroda olmaması, savunma ikilisi konusunda da Portekizli çalıştırıcının elini zayıflatıyor. Mourinho, yarın oynanacak maçta Çağlar Söyüncü'nün yanında Samet Akaydin'i sahaya sürebilir. Athletic Bilbao karşısında yaptığı hatanın ardından tribünlerin tepki gösterdiği Samet, teknik direktör Jose Mourinho tarafından rehabilitasyon amacıyla maç kadrolarına alınmamıştı. Portekizli çalıştırıcı, uzun süre sonra bir başka Avrupa maçında Samet'e formayı teslim edebilir.

Sarı-lacivertli ekibin savunmadaki bir diğer ismi ise altyapıdan yetişen Yusuf Akçiçek olacak.

ARALARINDAKİ 4 MAÇI DA LYON KAZANDI

Fenerbahçe ve Lyon, daha önce 4 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya geldi. 2001-2002 sezonunda İstanbul'da oynanan maçı 1-0 kazanan Fransız ekibi, sahasında ise 3-1 galip gelmişti.

İki ekip, 2004-2005 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer aldı. Lyon, İstanbul'dan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken sahasında ise 4-2 kazanmıştı.