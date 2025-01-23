Fenerbahçe, Lyon’a karşı kritik galibiyetin peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon ile taraftarının önünde karşılaşacak.



Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonundan Simone Sozza yönetecek. Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giorgio Peretti yapacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



Lig aşamasında geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi sonucunda 8 puan toplayan Fenerbahçe, 21. sırada yer alıyor.



4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan toplayan Olimpik Lyon ise 4. sırada bulunuyor. Olympiakos, Rangers, Karabağ ve Eintracht Frankfurt'u mağlup edip Hoffenheim ile de berabere kalan Lyon, tek mağlubiyetini sahasında Beşiktaş'a karşı 1-0'lık skorla yaşadı.

FENERBAHÇE’DE 4 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Lyon müsabakası öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Athletic Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu müsabakada forma giyemeyecek.



Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz.



Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda olmayacak.

Karşılaşmada sahada olması beklenen 11’ler şöyle:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Osayi Samuel, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko.



Lyon: Lucas Perri, Kumbedi, Caleta-Car, Niakhate, Abner, Veretout, Matic, Tolisso, Cherki, Benrahma, Mikautadze.