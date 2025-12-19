Fenerbahçe, Süper Lig'de ilk yarının 17. ve son hafta maçında yarın Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Olimpiyat Stadı'nda yapılacak karşılaşma öncesi Eyüpspor yönetimi, taraftarına tribünleri ücretsiz olarak açtı.

Eflatun sarılı kulüpten yapılan açıklamada "Sadece Eyüpspor Passplig sahibi taraftarlarımız Cumartesi günü saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacağımız karşılaşma için, yönetim kurulumuz tarafından satın alınan biletleri Eyüpsultan ilçesindeki muhtarlıklarımızdan ücretsiz olarak temin edebilirler" denildi.