Fenerbahçe maçı kazandı Trabzon’da ortalık karıştı. Sahneye Mourinho çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe maçı kazandı Trabzon’da ortalık karıştı. Sahneye Mourinho çıktı

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının bitiş düdüğünün çalması ile birlikte saha karıştı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’nun hareketleri büyük tepki çekti.

Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maç büyük bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Sarı lacivertliler, 112. dakikada Ambrabat’ın golü ile kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maçın bitiş düdüğünün çalması ile birlikte saha içinde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, maçın bitiminde Trabzonspor’un oyuncusu Enis Destan ile tartıştı. Portekizli teknik adamın Destan’a küfürlü sözler söylediği iddia ediliyor.

Mourinho’nun soyunma odasına giderken Trabzonspor taraftarlarına dönerek sevinmesi de dikkat çekti.

Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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