Fenerbahçe maçı öncesi Adana Demirspor'dan şaşırtan karar

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.
Saat 21.45'te başlayacak maç öncesi ilk 11'ler belli oldu:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Tadic, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko.
Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Michut, Maestro, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi
2008'Lİ DENİZ İLK 11'DE
Adana Demirspor teknik direktörü Michael Valkanis, şaşırtan bir karara imza attı ve 2008 doğumlu 15 yaşındaki Deniz Eren Sönmezer'i ilk 11'de başlattı.
Vedat Karakuş ise yedekler arasında.
Genç kaleci Süper Lig'de ilk maçına çıkacakken, neler yapacağı merak konusu oldu.
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