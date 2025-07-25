Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord'un gol silahına astronomik teklif!

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Fenerbahçe maçı öncesi Feyenoord'un gol silahına astronomik teklif!

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, en önemli gol silahlarından Igor Paixao için Leeds United’dan 30 milyon Euro'yu aşan teklif aldı.

Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi Feyenoord, Brezilyalı kanat oyuncusu Igor Paixao için Leeds United’dan ciddi bir teklif aldı.

TEKLİF 30 MİLYON EURO'NUN ÜZERİNDE

İngiliz ekibi, 25 yaşındaki yıldız için 30 milyon Euro'yu aşan bir bonservis bedeli önerdi.

MARSİLYA SONUÇ ALAMADI

Fransa’nın Ligue 1 temsilcisi Marsilya’nın da uzun süredir Paixao’yu istediği ancak Feyenoord ile görüşmelerden sonuç alamadığı bildirildi. Leeds’in yeni hamlesi transferde dengeleri değiştirebilir.

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GEÇEN SEZON 34 MAÇTA 30 GOLE KATKI SAĞLADI

Feyenoord’un en etkili hücum oyuncularından biri olan Paixao, geçen sezon Eredivisie’de 34 maçta 16 gol ve 14 asistlik performans sergiledi. Satışın gerçekleşmesi durumunda Hollanda ekibi, Şampiyonlar Ligi öncesinde en önemli kozlarından birini kaybedecek.

LEEDS UNITED PAIXAO'DA RAPHINHA IŞIĞI GÖRDÜ

Daha önce bir başka Brezilyalı yıldız Raphinha'yı da parlatan Leeds United benzer bir potansiyel gördüğü için Paixao transferi için şartları zorluyor.

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