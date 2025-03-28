Fenerbahçe maçı öncesinde Bodrum FK kalesinde kriz

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Fenerbahçe maçı öncesinde Bodrum FK kalesinde kriz

Spor yazarı Ali Naci Küçük Bodrum FK'nin Fenerbahçe maçı öncesinde kalede yaşadığı krizi yazdı.

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Spor yazarı Ali Naci Küçük Bodrumspor'un kalesinde yaşadığı soruna değindi. Küçük "Fenerbahçe maçı öncesinde Bodrum FK’nın kalesinde ‘kriz’ bitmiyor(!) Diogo Sousa, rakip 10 kişi ve takımı 2-0 önde iken vakit geçirerek gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

HİÇ TECRÜBESİ OLMAYAN 18 YAŞINDAKİ RÜZGAR KALEDE OLACAK

Bodrum kümede kalırsa o sarının payı çok büyük olacak! 2. kaleci Gökhan Akkan halen sakatlığını atlatamadı ve durumu belirsiz. Her Fenerbahçe maçı öncesi aynı nakarat! 3. kaleci Kerem Yusuf’un omzu çıktı…Geçmiş olsun. Gökhan oynamaz ise bugün kaleyi Süper Lig’de hiç tecrübesi olmayan 18 yaşındaki Rüzgar Mehmet Adıyaman koruyacak… Örnek; Eyüp kalecisi Berke aynı durum ve koşullarda sarı kart görüp cezalı duruma düşse Fenerbahçe neler söylerdi?" ifadelerini kullandı.

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