Fenerbahçe maçı sonrası Yüksel Yıldırım'dan penaltı tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"SAMSUNSPOR GALİBİYETE YAKIN GÖZÜKTÜ"

İki takımın da maçtan galip ayrılmak için mücadele ettiğini ifade eden Yıldırım, "İki takım da bu maçtan galip ayrılmak istiyordu. Ama sonuçta iyi bir mücadele oldu ve berabere bitti. Birer puan aldık. Maçın geneline baktığımızda sanki Samsunspor bir tık daha pozisyon bulan, galibiyete yakın bir taraf gibi gözüktü. İnşallah bu gece maçın skoruna hakem kararı ya da VAR kararı etki etmemiştir diye düşünüyorum." dedi.

"İSTANBUL'DA BİZE KARŞI OLSA NET PENALTIYDI"

Hakemin iki kez VAR'a gittiğini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anlamadık. Bizim ekrandan gördüğümüzde ilk gol ofsayttı ama golden önce topun bir ele vuruşu var, Fenerbahçeli oyuncunun. Yayıncı kuruluş bunu bir kere gösterdi. Başka açılardan gösterebilirdi, göstermedi. Bilemiyoruz, bir şey de diyemiyoruz. Prosedürü tam göremediğimiz için. Hakem çok bekledi VAR'da. Sonunda çağrıldı ve konuşuldu. Onu da bilmiyoruz. Ben VAR'ın ofsayt için hakem çağırdığını ilk defa görüyorum. Bir şey diyemiyorum ama öğreneceğiz inşallah. Zaten bütün televizyon kanallarında hakem hocalarımız yorum yapacaktır. Asıl ikinci pozisyonda koluna vurdu top. Bize göre net penaltı. Omuz dendi, yok bir şey dendi. Ama televizyonda gördük vurduğu yer formasının kolunun bittiği yerdi, omuz değil altı. Bize göre penaltıydı ama biliyorsunuz işte maalesef Anadolu takımları, İstanbul takımlarına karşı oynayınca hakemler korumacılık yapıyor. Bu İstanbul'da bize karşı olsa açık söylüyorum net penaltıydı. Hiç tartışmasız. VAR bile çağırmazdı. VAR kayıtlarından göreceğiz. Eğer biz yanlış gördüysek ben buradan özür dilerim. Yanlış gördük derim ama bizim görüş açımız ve baktığımızda penaltı olması gerekiyor."

"FENERBAHÇE'YLE OLAN BERABERLİK SERİSİS BOZULMADI

Maçta bir toplarının direkten döndüğünü, pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Yıldırım, "İkinci yarıda bastırdık olmadı. Fenerbahçe de zaman zaman çok iyi oynadı. İlk 15 dakika bayağı bastırdı. Maçın sonunda tekrar bir baskı geldi. Takım yorgundu ama direndi. Ben buradan Samsunsporlu futbolcuların hepsini kutluyorum, hocamı kutluyorum. Çok güzel bir mücadele çıkardık. Yenemiyorsan yenilmeyeceksin. Bir puan bir puandır Fenerbahçe'ye karşı. Epeydir Fenerbahçe'yle olan bu beraberlik serisi bozulmadı bizim. Üç sene önce buradaki 2-0'lık yenilgiden sonra Fenerbahçe'yle oynadığımız tüm maçlar berabere bitiyor." diye konuştu.

"HEM LİGDE HEM AVRUPA'DA HEDEFLERİMİZ VAR"

Yıldırım, milli maç arasına girildiğini, sakat oyuncuların geri geleceğini, bundan sonraki karşılaşmaların zor olacağını ancak Samsunspor'un bir hedefinin bulunduğunu belirterek, "Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da Konferans Ligi'nde hedefimiz var. Konferans Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yaptık, kimsenin beklemediği bir şekilde ülkemize 3 puan kattık. Şimdi iki maçımız var evimizde. Biz inanıyoruz, Avrupa'da kötü bir sürpriz yapmazsak bir üst tura daha çıkacağız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.