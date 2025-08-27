Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Vaclav Cerny Süper Lig devi ile anlaştı

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

KANAT VE BEK POZİSYONLARINDA FORMA GİYEBİLİYOR

Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Moruinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

WOLFSBURG'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Kariyerine Ajax'ta başlayan Cerny, sonrasında Utrecht ve Twente formaları giydi. 2023/2024 sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Çek oyuncu, Almanya'da beklentilerin gerisinde kaldı. 2024/2025 sezonunda İskoç ekibi Rangers'a kiralanan Cerny, performansıyla dikkat çekmişti.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!

Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!