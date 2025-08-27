Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Vaclav Cerny Süper Lig devi ile anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe maçına damga vurmuştu! Vaclav Cerny Süper Lig devi ile anlaştı

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş gündemine Wolfsburg'da forma giyen Vaclav Cerny'yi almıştı. Siyah-beyazlıların, yıldız oyuncu ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sağ kanat arayışlarını sürdüren Beşiktaş, daha önce de gündemine aldığı Vaclav Cerny transferinde mutlu sona yakın. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Çek futbolcu ile prensip anlaşmasına varırken, oyuncunun kulübü Wolfsburg ile kiralık transferi konusunda da önemli mesafe kat etti. Görüşmelerin bu hafta içinde tamamlanması ve transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

KANAT VE BEK POZİSYONLARINDA FORMA GİYEBİLİYOR

Cerny'nin sadece sağ kanatta değil, sağ bek ve sol bek mevkilerinde de görev alabiliyor olması, teknik heyetin transferi onaylamasında etkili oldu. Beşiktaş, hem hücum hem de savunma hattına derinlik kazandırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Moruinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadıFenerbahçe'ye Benfica maçı öncesi büyük şok! Moruinho'nun planları altüst oldu: Yıldız oyuncu antrenmanı tamamlayamadı

k-001.jpeg

Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye gece yarısı mesaj! Benfica'da kriz çıktı: Maça saatler kala...

WOLFSBURG'DA İSTENENİ VEREMEDİ

Kariyerine Ajax'ta başlayan Cerny, sonrasında Utrecht ve Twente formaları giydi. 2023/2024 sezonu başında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer olan Çek oyuncu, Almanya'da beklentilerin gerisinde kaldı. 2024/2025 sezonunda İskoç ekibi Rangers'a kiralanan Cerny, performansıyla dikkat çekmişti.

Süper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacakSüper Lig devi bombayı patlatıyor! N'Golo Kante sürprizi: Havalimanı dolup taşacak

Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!Vasco de Gama Galatasaray'ın yıldızı için yeniden devrede!

Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!Galatasaray'ın yeni harcama limitini duyan kulaklarına inanamadı!

Son Haberler
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
57 yaşında hayatında yeni bir sayfa açtı: Ünlü güzel Dubai'ye yerleşti
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Muhafazakar fenomenden uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
Trabzonspor bir yıldızı daha Brezilya'ya kaptırdı
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
ÇYDD: Karma eğitimi hedef alan zihniyeti kabul etmiyoruz
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı
Venedik Film Festivali'ne Gazze gölgesi: Ünlü isimler boykota katıldı