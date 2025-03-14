Fenerbahçe maçındaki hakeme ateş püskürdüler: Resmen katliam vardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Rangers’ı deplasmanda 2-0 mağlup etse de penaltı atışları soncunu turu geçen taraf İskoç ekibi oldu. Maç sonrası hakeme büyük tepki vardı. Sarı lacivertlilerin penaltı beklediği pozisyonlarda çıkan kararlar ve VAR’ın devreye girmemesi büyük tepki çekti.

Yapılan yorumlarda Fenerbahçe’nin oyununa gelen övgüler kadar hakeme yönelik sert tepkiler de yer aldı. Spor yazarları, yaptığı yorumlarda Rangers maçındaki hakem skandallarını 2016 yılında Ivan Bebek’in yaptıklarına benzetti.

Bebek, 2016 yılında UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin deplasmanda Braga'ya 4-1 mağlup olarak turnuvaya veda ettiği maçtaki tartışmalı kararlarıyla şimşekleri üzerine çekmişti. Sarı lacivertli takım, söz konusu mücadeleyi 8 kişi tamamlamıştı.

Maç sonrası hakem konusunda yapılan yorumlar şöyle:

Engin Verel (Akşam): Hangi birine isyan edeceksin? Resmen 3 penaltı, 1 kırmızı kart verilmedi ve hakem maçı penaltılara götürmeyi başardı. Sonra da hakkımız olan turu bizden çalıp, İskoçlara verdi. Ivan Bebek'in kulaklarını çınlattık.

Mustafa Çulcu (Sabah): Maçı kim yönetiyor? 'Oyunu salacağım' diye faullerde hatalar yaptı. İlk yarı bittiğinde 16 faul, 5 sarı kart hakemin oyunu kontrolde zorlandığını gösteriyor. En-Nesyri topa kafa vurdu Balogun'un açılan sol kol dirsek üstüne gelen topta penaltı bekledik devam kararı geldi. İkinci yarıda Kostic şut attı karşısında Rıdvan önce iki kol arkada bağlı tam top geçerken sol kol vücuttan kısmen ayrıldı el topun geçişini engelledi yine devam kararı geldi. IFAB ve UEFA elle oynama kriterlerini revize etmesi gerekiyor. VAR da tanıdık bir isim Hollanda'lı Pol van Boekel vardı. Fenerbahçe 65'te, Rangers 84'te penaltı beklediler devam kararları doğruydu. Uzatmanın 116. dakikasında Raskin geç kalınca Mert Hakan'ın ayağına vuruyor. Pozisyon sahada penaltı ama Eskas yine devam dedi. Son dakika Kostic penaltı bekledi ama ayağını yere sürterek kendini bırakıyor devam kararı doğruydu.

İlker Yağcıoğlu (TRT Spor): Son zamanlarda bu kadar üzüldüğüm bir maç hatırlamıyorum. Hakikaten içim acıdı. 3-1'i çevirebilmek çok kolay bir şey değil. Burada inanılmaz bir seyirci var, inanılmaz bir atmosfer var. Buna rağmen özellikle 2. 45 dakikada inanılmaz iyi oynayan bir Fenerbahçe takımı vardı. O kadar çok koştular o kadar çok mücadele ettiler ki onların yerine şu anda ben gerçekten çok üzülüyorum. Bu takımın eski bir oyuncusu olarak ortaya koydukları mücadeleden dolayı hepsiyle gurur duyuyorum, hepsine teşekkür ederim.

Rezil bir hakem vardı. Ivan Bebek'ten sonra herhalde hiç unutamayacağımız isimlerden biri de bu Norveçli olacak. İnsan hakikaten söyleyecek bir şey bulamıyor, yazık oldu. Emeklerine sağlık. Çok yazık oldu. Amrabat olağanüstü oynadı, olağanüstü mücadele etti. Hakikaten derler ya gücünün son damlasına kadar oynadı diye, müthiş oynadı. Onlar 2-0'a razıydı maçı uzatmaya götürmek istediler, penaltılara götürmek istediler. Yazık.

Nihat Kahveci (Kontraspor): Gerçekten hakem katliamı vardı. Rıdvan'ın eli kapalı tamam ona bir şey demem. Mert Hakan'da temas var. Çağırın ya! Çağırın da izlettirin ya! Ben görüyorum teması! Talisca'ya verdiği sarı kart ne? Bu hakem Norveçli değil mi? Bu hakem gitsin somon yesin ailesiyle. Tek kelimeyle skandal.

Tur ilk maçta bitti. Mourinho bir oraya dönersin bence. Gerekli miydi o kadar. Fenerbahçe turu ilk maçın ikinci yarısında kendi seyircisi önünde verdi. 5 penaltının 3'ünü kaçırıyorsun. 120 dakika koşuyorsun. Bir anda demorelizesin. Yarın sabah Fenerbahçe yönetimi Pazar günkü maçı 1 gün erteleyin deseler haklılar.