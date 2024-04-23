Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor'un penaltısında hakemlerin ne konuştuğu ortaya çıktı

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Fenerbahçe maçının VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor'un penaltısında hakemlerin ne konuştuğu ortaya çıktı
Süper Lig'in 33. hafta VAR kayıtları açıklandı. Sivasspor Fenerbahçe maçındaki son dakika penaltısının neden verildiği belli oldu.

Fenerbahçe; Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaştı.

Sarı-Lacivertli ekip 2-2'lik beraberlikle şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

Galatasaray'ın 4 gerisine düşen Fenerbahçe cephesinde son dakikada Sivasspor'un kazandığı penaltıya büyük tepki vardı.

Manaj'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası 'devam' kararı veren Cihan Aydın, VAR'da görev yapan Alman hakem Benjamin Brand'ın tavsiyesi üzerine kenara geldi. Cihan Aydın pozisyonu inceledikten sonra beyaz noktayı gösterdi.

Cihan Aydın ile Alman hakem Benjamin Brand arasındaki görüşmede; Livakovic'in mi yoksa Djiku'nun mu müdahalesine penaltı verdiği merak ediliyordu.

Karşılaşmanın VAR kayıtları açıklandı penaltının nedeni ortaya çıktı.

VAR: "Kalecinin net bir teması var. Hücum oyuncusunun ayağına, şuttan sonra. Lütfen kenara gel, sana sahada inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Geliyorum incelemeye."

AVAR: "Kalecinin şuttan sonra teması olduğunu söylüyor ve sahada inceleme öneriyor penaltı için."

Cihan Aydın: "İrfan sakin, Djiku bekle. Serdar bir çekilin ya! Tamam sakin. Bakacağım bir sakin."

VAR: "Duraklatılmış görüntüde ayağa teması göreceksin. Kalecinin teması, tamam."

Cihan Aydın: "Tamam teması gördüm.

VAR: "Şimdi sana pozisyonun tekrarını göstereceğiz."

Cihan Aydın: "Normal hızda istiyorum. Bu pozisyon dikkatsiz müdahale. Penaltı ve sarı kart veriyorum."

VAR: "Onaylıyorum."

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