Fenerbahçe mahkemelik oldu. Bir bu eksikti

Fenerbahçe'de tartışmalı Olağan Mali Genel Kurul şimdi de mahkemelik oldu.

Medyaradar'daki habere göre; Olağan Mali Genel Kurul'un hukuka aykırı olduğu iddiasıyla iptali için dava açıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Mali Kongre sırasında tartışmalar üzerine görevi bıraktığını sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bu olayın üzerine kongrede sesler yükselmiş iki tarafta da sözlü tartışma yaşanmıştı. Uğur Dündar başkanlıktan çekildiği açıkladıktan sonra kendi yaptırdığı oylama ile göreve geri verilmesi hukuka aykırı bulunarak 17 Haziran'da gerçekleşen kurulun iptaline gerekçe gösterildi.