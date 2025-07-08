Fenerbahçe Makedonya'dan kulüp aldı mı? Resmi açıklama

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Makedonya'dan kulüp aldı mı? Resmi açıklama

Fenerbahçe Makendonya'da kulüp aldığı haberlerinin üzerine bir açıklama yayınladı

Sarı lacivertliler Makendonya'dan kulüp aldığına dair çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yayınladı

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Fenerbahçe Spor Kulübü ya da Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un Makedonya’da bir futbol kulübü satın aldığı yönünde çeşitli haber ve iddialar yer almaktadır.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına önemle belirtmek isteriz ki; ne Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurumsal kimliğiyle ne de Başkanımız Sayın Ali Y. Koç’un şahsi girişimleriyle, söz konusu ülkede herhangi bir kulüp satın alınmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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