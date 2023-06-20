Fenerbahçe Mallo ile anlaştı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürürken, sağ bek operasyonu İspanyol basınına sızdı.

İspanyol basınından AS, Fenerbahçe'nin Celta Vigo'da forma giyen Hugo Mallo ile ilgilendiğini yazdı.

14 sezondur forma giydiği Celta Vigo ile olan sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmayan Mallo'nun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve anlaşmanın hemen hemen tamamlandığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle son detayların görüşüldüğü, anlaşmanın en kısa sürede açıklanmasının beklendiği de ifade edildi.