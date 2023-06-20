Fenerbahçe Mallo ile anlaştı

Fenerbahçe herkesten sakladı. İspanyol basınına yakalandı.

Fenerbahçe Mallo ile anlaştı

Editör: Hamza Özalkuş

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük bir gizlilik içinde sürdürürken, sağ bek operasyonu İspanyol basınına sızdı.

İspanyol basınından AS, Fenerbahçe'nin Celta Vigo'da forma giyen Hugo Mallo ile ilgilendiğini yazdı.

14 sezondur forma giydiği Celta Vigo ile olan sözleşmesi sona erdiği için bonservis bedeli bulunmayan Mallo'nun Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ve anlaşmanın hemen hemen tamamlandığı belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun menajeriyle son detayların görüşüldüğü, anlaşmanın en kısa sürede açıklanmasının beklendiği de ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Suriyeli konteyner kenti ile SGK hortumlamaca
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Büyükekşi Ali Koç'a ne söz verdi? Şerafettin Tilki açıkladı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Uluslar Ligi'nde şampiyon İspanya! Hırvatlar yıkıldı
Son Haberler
Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı Magazin
Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı
Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı Güncel
Ankara ve İstanbul'a bağlayacak Sivas Bölgesel Treni seferleri başladı
Yeni asgari ücret açıklandı Ekonomi
Yeni asgari ücret açıklandı
Turgay Beşyıldız Cemse Hayrettin'i yazdı Spor
Turgay Beşyıldız Cemse Hayrettin'i yazdı
14 kez büyük ikramiye kazandıran formülü açıkladı Ekonomi
14 kez büyük ikramiye kazandıran formülü açıkladı
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 32,13 arttı Ekonomi
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık yüzde 32,13 arttı
Katilden şok eden itiraf Güncel
Katilden şok eden itiraf