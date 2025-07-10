Fenerbahçe Manisa'dan hoca aldı!

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Manisa'dan hoca aldı!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko, başantrenör Sarunas Jasikevicius'un ekibine takviye yaptı. Sarı-lacivertliler, son olarak Manisa Basket'i çalıştıran Kazys Maksvytis ile sözleşme imzaladı.

Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un ekibine katıldı.

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Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yeni sezon kadro yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibine, yardımcı antrenör olarak Litvanyalı deneyimli çalıştırıcı Kazys Maksvytis katıldı. 1977 doğumlu Litvanyalı antrenör Kazys Maksvytis, Avrupa basketbolunun en tecrübeli isimlerinden biri. Antrenörlük kariyerine 2010-2011 sezonunda ülkesinde Aisciai Kaunas ile başlayan Maksvytis, ardından Sakalai Vilnius, Neptunas Klaipeda, Lietkabelis ve Parma Perm gibi ekiplerde çalıştı. 2021-2024 yılları arasında Litvanya Milli Takımı'nın başantrenörlüğünü de yapan deneyimli çalıştırıcı, ayrıca 2022-2023 yılları arasında Zalgiris Kaunas'ta da başantrenör olarak görev aldı. Deneyimli ismimiz, son olarak 2024 yılının Kasım ayından itibaren ülkemizde Manisa Basket'i çalıştırıyordu. Bu anlaşmanın kulübümüze ve Kazys Maksvytis'e hayırlı olmasını diliyor, Fenerbahçe Ailesi'nde zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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