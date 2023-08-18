Fenerbahçe Maribor'da ortalığı karıştıran kişiyi buldu. UEFA'ya şikayet etti

Editör: Fatma Demirkaya

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Slovenya temsilcisi Maribor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken Fenerbahçe taraftarının pankartının çalınması sonucu iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

Yaşanan olaylarla ilgili harekete geçen Fenerbahçe yönetimi kavganın stattaki güvenlik görevlileri tarafından çıkarıldığını UEFA’ya bildirdi.

UEFA’ya yapılan bildiride pankartı çalan kişinin güvenlik görevlisi olduğunu ifade eden Fenerbahçe yönetimi yaşanan olayların sorumluluğunun Maribor kulübü ve anlaşmalı olduğu güvenlik şirketi olduğunu belirtti.

Sarı-lacivertliler gerekli yasal işlemleri hem Slovenya mahkemelerinde hem de UEFA nezdinde başlattı.

BOŞNAK KANALI SKANDALI BÖYLE DUYURDU

Boşnak Sport/Sport olayın nedenlerini okurlarına duyururken şu ifadeleri kullandı:

Dün Maribor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta çirkin görüntüler yaşandı. Maribor'da isyan çıktı, maç yarıda kesildi, sonra yeniden başladı.

Olayları ziyaretçilerin pankartlarından birini çalmak için güvenlik görevlisi kılığına giren bir Maribor taraftarı başlattı. Sonra gerçek bir kaos çıktı. Güvenlik görevlileriyle birlikte bloğu kıran misafirler, ev sahibi taraftarların yanına gitti. Çalınan bayrağa ulaşmayı başardılar.