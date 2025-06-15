Fenerbahçe, Matvey Kislyak'ı takip ediyor

Kaynak: trtspor
Fenerbahçe, Matvey Kislyak'ı takip ediyor

Fenerbahçe, CSKA Moskova forması giyen Matvey Kislyak’ın durumunu yakından takip ediyor.

TRT Spor’un haberine göre, sarı-lacivertliler Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’nın genç oyuncusu Matvey Kislyak’ı transfer gündemine aldı.

19 yaşındaki orta sahada görev alan Kislyak geçtiğimiz sezon 33 maçın 29'unda 11’de görev aldı. 4 kez fileleri havalandıran Rus futbolcu, 1 asist yaptı. Fenerbahçe, şartların oluşması halinde genç oyuncu için teklifini CSKA Moskova’ya iletecek.

MOURINHO OLUMLU RAPOR VERDİ

6, 8 ve 10 numara mevkilerinde forma giyebilen Kislyak için Jose Mourinho’nun da olumlu rapor verdiği öğrenildi. Genç futbolcu Rusya Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde görev aldıktan sonra A Milli Takım’a yükselme başarısı gösterdi. Bu yıl Mart ayında ilk kez A Milli Takım forması giyen Kislyak o zamandan beri milli forma ile 4 hazırlık maçında süre aldı.

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