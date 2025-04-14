Fenerbahçe Medicana Galatasaray'ı devirdi finale çıktı

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Fenerbahçe Medicana Galatasaray'ı devirdi finale çıktı

Sultanlar Ligi yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, kolay rakibi Galatasaray'ı 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi 1-4 Etabı 3. maçında konuk ettiği Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup ederek seriyi 2-1 kazandı ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.

FENERBAHÇE 3 GALATASARAY 2

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem Dündar, Bojana Drca, Arina Fedorovtseva, Gizem Örge (L), (Magdalena Stysiak, Özlem Güven, Meliha Diken, Arelya Karasoy)

Galatasaray: Yasemin Güveli, Alexia Carutasu, Katarina Lazovic, Ayçin Akyol, Britt Bongaerts, İlkin Aydın, Eylül Akarçeşme Yatgın (L), (Sude Hacımustafaoğlu, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 23-25, 25-20, 16-25, 25-13, 15-9

Süre: 124 dakika (28, 28, 27, 24, 17)

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