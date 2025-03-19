Fenerbahçe Medicana normal sezonu lider tamamladı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana normal sezonu lider tamamladı

Fenerbahçe Medicana Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek Vodafone Sultanlar Ligi'nin normal sezonunu lider bitirdi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 0 FENERBAHÇE MEDICANA 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Turgut Özçakmak, Arzu Uzatöz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson)

Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken)

Setler: 18-25, 20-25, 23-25

Süre: 73 dakika (22, 25, 26)

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