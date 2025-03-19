Fenerbahçe Medicana normal sezonu lider tamamladı

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 0 FENERBAHÇE MEDICANA 3
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Turgut Özçakmak, Arzu Uzatöz
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Buse Özden, Stojiljkovic, Leyva, Zeynep Sude Demirel, Rasinska (Gizem Çerağ Düzeltir, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları, Johnson)
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca (Gizem Örge, Meliha Diken)
Setler: 18-25, 20-25, 23-25
Süre: 73 dakika (22, 25, 26)