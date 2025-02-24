Fenerbahçe Medicana Zerenspor'a set vermedi

Fenerbahçe Medicana Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zeren Spor ile karsilasti. Rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, ligdeki 19. galibiyetini alarak liderliği sürdürdü.
FENERBAHÇE MEDICANA 3 ZEREN SPOR 0
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Fenerbahçe Medicana: Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Cristina, Eda Erdem Dündar, Drca (Gizem Örge, Safronova)
Zerenspor: Kübra Akman, Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan (Ceren Önal, Hilal Kocakara, Kochurina, İdil Naz Başcan, Fabris, Yasemin Şahin)
Setler: 25-21, 25-16, 25-20
Süre: 74 dakika (23, 27, 24)