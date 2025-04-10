Fenerbahçe Medicana'da Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Medicana'da Marco Fenoglio ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Marco Fenoglio'nun görevine son verildi.

Vodafone Sultanlar Ligi Play-Off 1-4 Etabı ilk maçında Galatasaray Daikin, evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-2 mağlup etti. Bu sonuç, sarı-kırmızılıların ezeli rakibi karşısında 5.5 yıl sonra elde ettiği ilk galibiyet oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe cephesinde önemli bir karar alındı.

AYRILIK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Kulübü, alınan mağlubiyetin ardından Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Fenoglio, yardımcısı Stefano Micoli ve kondisyoner Maurizio Negro ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın; Başantrenörü Marco Fenoglio, Yardımcı Antrenörü Stefano Micoli ve Kondisyoneri Maurizio Negro ile yollarımız ayrılmıştır. Marco Fenoglio ve ekibine çalışmaları için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında kendilerine başarılar dileriz."

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