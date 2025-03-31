Fenerbahçe Medicana’nın yeni hocasını İtalyanlar duyurdu

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Fenerbahçe Medicana’nın yeni hocasını İtalyanlar duyurdu

Önümüzdeki sezon ligde ve Avrupa’da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Medicana’da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlileri önümüzdeki sezon çalıştıracak antrenörü İtalyanlar duyurdu.

Yeni sezon için önemli transferlere imza atan Fenerbahçe Medicana'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan pasör Alessia Orro ile anlaşan sarı-lacivertlilerin gelecek sezon takımın başına geçecek başantrenörünü İtalyanlar duyurdu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'nin gelecek sezon başında yer alacak başantrenör belli oldu. Marco Fenoglio ile yollarını ayırması beklenen sarı-lacivertlilerin, 2013-2017 yılları arasında da takımda görev yapan Marcello Abbondanza'yı başantrenörlük görevine getireceği ileri sürüldü.

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Abbondanza 2019-2023 yılları arasında Türk Hava Yolları'nı da çalıştırmıştı.

İTALYAN YILDIZLA ANLAŞTILAR

Öte yandan Fenerbahçe, Vero Volley Milano forması giyen İtalyan pasör Alessia Orro ile anlaşma sağladı. Orro, sarı-lacivertlilerin 3 yıllık sözleşme teklifine 'evet' derken yıldız voleybolcu senelik 600 bin euro kazanacak.

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