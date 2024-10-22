Fenerbahçe Medina için yeni teklif yaptı. Transfere çok yakınlar

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer etmek istediği ancak anlaşmanın sağlanamadığı Medina ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Arjantin basını, sarı lacivertlilerin Boca Juniors’a yaptığı son tekfili yazdı. Buna göre, Fenerbahçe, 22 yaşındaki oyuncu için Arjantin kulübüne bonservis olarak 5 milyonu bonus olmak üzere 15 milyon dolar ve bir sonraki sarıştan yüzde 20 pay teklif etti.

Arjantin basını, Fenerbahçe’nin Medina ile her konuda anlaştığını ve bu durumun transferin gerçekleşmesinin önünü açacağını kaydetti. Transferin ocak ayında gerçekleşmesi bekleniyor.

BOCA JUNİORS SONRADAN VAZGEÇTİ

Fenerbahçe, sezon başında Medina’yı transfer etmeyi çok istemişti. Sarı lacivertliler, Boca Juniors ve Medina ile her konuda anlaşsa da Arjantin kulübü oyuncusunu satmaktan vazgeçti. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe formasını giymek istediği biliniyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı daha önce yaptığı açıklamada oyuncunun sarı lacivertli formayı giymek istediğini kaydetmişti.

2020 yılında profesyonel sözleşme imzalanan Cristian Medina'nın Boca Juniors ile 31 Aralık 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.