Fenerbahçe, Mehmet Ali Aydınlar'a teşekkür ederek veda etti

Sarı lacivertli kulüp Acıbadem Sağlık Grubu ve Mehmet Ali Aydınlar'a teşekkür ederek sponsorluğun sonlandığını duyurdu

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Acıbadem Sağlık Grubu’na Sonsuz Teşekkürlerimizle

2020-21 Sezonu itibarıyla sağlık sponsorumuz olarak Kulübümüzün yanında olan Acıbadem Sağlık Grubu ile anlaşmamız sona ermiştir.

Beş sezondur devam eden kıymetli iş birliğimiz süresince, Fenerbahçemizin tüm sporcuları ve teknik ekiplerinin sağlığını emanet ettiğimiz;

Sundukları profesyonel ve kapsamlı hizmet ile Fenerbahçemize destek olan Acıbadem Sağlık Grubu’na ve tüm ekiplerine, Yönetim Kurulu Başkanları ve camiamızın değerli üyesi Sayın Mehmet Ali Aydınlar nezdinde sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.