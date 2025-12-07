Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Merkezefendi’ye konuk oldu. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı basketyerle geçen ilk yarı 38-38 berabere bitti.

Üçünce periyotta özellikle Brandon Bason Jr ve kaptan Melih Mahmutoğlu'nun başarılı oyunu ve sayılarıyla Fenerbahçe farkı açmayı başladı. Final periyoruduna sarı lacivertliler 63-55 önde gitti. Son 10 dakikada Kanarya adeta coştu. Rakibinin oyundan düşmesiyle farkı iyice açan Fenerbahçe karşılaşmada 23 sayı farkla 87-64 galip ayrıldı.

Brandon Bason Jr 21 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Melih Mahmutoğlu 16, Talen Horton Tucker 14 sayıyla ona eşlik etti. Merkezefendi'de Sam Griffin'in 17 sayısı yenilgiye engel olamadı. Fenerbahçe bu sonuçla 10. haftada üst üste 9. galibiyetini aldı. Denizli ekibiyse ligde 6. yenilgisini aldı.