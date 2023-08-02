Fenerbahçe Mert Müldür'ü resmen duyurdu

Fenerbahçe, Sassuolo'dan transfer ettiği Mert Müldür ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Mert Müldür'ü resmen duyurdu

Fenerbahçe, Sassuolo'dan milli futbolcu Mert Müldür'ü transfer ettiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Kulübümüz, milli futbolcu Mert Müldür’ün transferi konusunda Sassuolo kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. 24 yaşındaki sağ bek kendisini 4 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan oyuncumuz Mert Müldür, “Öncelikle böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah herkes için hayırlısı olur ve taraftarlarımıza güzel maçlar izlettiririz. Çok gururlandım ve onurlandım. Taraftarlarımızla kavuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum.” dedi.

Mert Müldür’e ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.''

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