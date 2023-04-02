Mirza Şeker Kadıköy'den aktarıyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının izlenimleri

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Süper Lig'in 27. haftası ligin kaderini belirleyecek bir maça sahne olacak.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saha içi mücadeleden çok, maç önü ve maç içinde yaşanan atmosferi sizlere yansıtacağım.

Maça ilgi, biletlerin tükenmesinden anlaşılacağı üzere çok yoğundu. Derbinin olması da mücadeleye renk katan detaylardandı.

Fenerbahçe taraftarları, yağmurlu havada tezahüratlar eşliğinde stada geçmek üzere yola koyuldu.

STAT ATMOSFERİ

Maçın başlamasına yaklaşık 1 buçuk saat olmasına rağmen, Fenerbahçe taraftarı stadın bir kısmını doldurdu.

Derbilerin olmazsa olmazı maç önü atışmalar yaşandı.

Beşiktaşlı birkaç oyuncu sahaya adımını atmasıyla uğultu ve çığlıklar yükseldi.

Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Maça az süre kala yağmur şiddetini arttırdı.

11'LER AÇIKLANDI

Merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Joao Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

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