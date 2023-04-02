2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Mirza Şeker Kadıköy'den aktarıyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının izlenimleri

Mirza Şeker Kadıköy'den aktarıyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının izlenimleri

Süper Lig'de derbi zamanı... Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlıyor. Maç önü, maç anında tüm izlenimler Yeniçağ'da...

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 19:06
Takip Et

Fenerbahçe mi Beşiktaş mı?

Mirza Şeker Kadıköy'den aktarıyor. İşte Fenerbahçe-Beşiktaş maçının izlenimleri
+
Aa
-

MİRZA ŞEKER / Yeniçağ

Süper Lig'in 27. haftası ligin kaderini belirleyecek bir maça sahne olacak.

Fenerbahçe, Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayacak. Saha içi mücadeleden çok, maç önü ve maç içinde yaşanan atmosferi sizlere yansıtacağım.

Maça ilgi, biletlerin tükenmesinden anlaşılacağı üzere çok yoğundu. Derbinin olması da mücadeleye renk katan detaylardandı.

Fenerbahçe taraftarları, yağmurlu havada tezahüratlar eşliğinde stada geçmek üzere yola koyuldu.

STAT ATMOSFERİ

Maçın başlamasına yaklaşık 1 buçuk saat olmasına rağmen, Fenerbahçe taraftarı stadın bir kısmını doldurdu.

Derbilerin olmazsa olmazı maç önü atışmalar yaşandı.

Beşiktaşlı birkaç oyuncu sahaya adımını atmasıyla uğultu ve çığlıklar yükseldi.

Beşiktaş aleyhine tezahüratlar yapıldı.

Maça az süre kala yağmur şiddetini arttırdı.

11'LER AÇIKLANDI

Merakla beklenen ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Samet, Szalai, Ferdi, Mert Hakan, Arao, Arda, Joao Pedro, Valencia

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih, Ghezzal, Cenk, Aboubakar

YAZI GÜNCELLENECEKTİR...

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
1
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿TRT Haber stüdyosunda canlı yayında ilginç anlar
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
2
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
3
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿İnsan derisiyle kaplı gizemli yazma: Uzmanlar sadece 10 sayfasını okuyabildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
4
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Meteoroloji'den kritik uyarı. 10 il için sarı kod alarmı verildi
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
5
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Şanlıurfa’da silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
6
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
7
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿Cumhur'un yeni ortağı Fatih Erbakan 'Erdoğan aday olamaz' demiş. O sözleri yeniden gündemde
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿ABD'nin 8 eyaletini vuran hortumlarda ölü sayısı 26'ya çıktı
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Giresunspor dört dakikada hayat buldu
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Suudi Arabistan'dan petrol kararı
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
﻿Nijerya'da terör saldırıları nedeniyle yerinden edilmiş 300 bin kişi evine döndü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.