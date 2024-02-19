Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beşiktaş'tan şampiyonluk yarışı için flaş yorum

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beşiktaş'tan şampiyonluk yarışı için flaş yorum
Beşiktaş Yöetim Kurulu Üyesi Mete Vardar, Konyaspor maçı sonrası şampiyonluk yarışındaki iki ezeli rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında konuştu.

Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık galibiyetin ardından Beşiktaş'ın yöneticilerinden Mete Vardar flaş açıklamalar yaptı. Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Vardar, "İlk yarı çok tempolu oynamadık ama ikinci yarı sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi üçüncü tamamlamak" diye konuştu.

"Beşiktaş futbolcusu aldatmaz" diyerek rakiplerine göndermede bulunan Vardar, "Semih Kılıçsoy bugün en az 3 pozisyonda düşse rakibe sarı kart göstertebilirdi ama devam etti. Beşiktaş futbolcusu aldatmaz. Aynı Semih bugün ilk hareketinde sarı kart gördü. Bunlara dikkat etmek lazım." dedi.

Yayın ihalesi konusunda, "Görüşmeler devam ediyor. 5 yıl önce ile bugün arasında büyük değer kaybı bulunuyor. İnşallah futbolun kalitesini beraber artıracağız. Türk futbolunun hak ettiği değeri görmesi için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Basın mensuplarının, "Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi mi Galatasaray'ı mı güçlü görüyorsunuz?" sorusuna da Mete Vardar şu yanıtı verdi: "İkisini de yenmek istiyoruz."

İlgili Haberler
'Süper Kupa Şanlıurfa'da. Hayırlı olsun'
Semih Kılıçsoy gol hedefini açıkladı
Beşiktaş tarihine geçti. Herkes Fernando Santos'u konuşuyor
Volkan Demirel'in Hatay cevabı Özgür Özel'i şok etti
Başakşehir ve Kayserispor nefes kesti. 5 gollü maçta 90+12'de penaltı kaçtı
Dolmabahçe'de sürpriz üçlü. Ne yapacaklarını bilemediler
Dolmabahçe'de sürpriz üçlü. Ne yapacaklarını bilemediler
Son Haberler
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı Gündem
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı
Türkiye’nin kaynak-sermaye ve servet kaybı sürdürülemez Yazarlar
Türkiye’nin kaynak-sermaye ve servet kaybı sürdürülemez
AKP’nin Avcılar belediye başkan adayı kendini tam kaptırdı Yazarlar
AKP’nin Avcılar belediye başkan adayı kendini tam kaptırdı
“Yelkenimizdeki rüzgârı çaldılar, yılmadık” Yazarlar
“Yelkenimizdeki rüzgârı çaldılar, yılmadık”
Telepati ve zihin kontrolü Yazarlar
Telepati ve zihin kontrolü
Erzincan’a giriş-çıkış yasakları Yazarlar
Erzincan’a giriş-çıkış yasakları
Anayasa nerede, Cumhurbaşkanı nerede?! Yazarlar
Anayasa nerede, Cumhurbaşkanı nerede?!