Heyecanın doruğa çıktığı Süper Lig’de, şampiyonluk yarışı için artık saatler sayılıyor. Türkiye’nin dört bir yanından futbolseverler, büyük finalin kazananını bekliyor.

Lider Galatasaray, 3 puanlık üstünlüğüyle avantajlı konumda. Fenerbahçe de ezeli rakibinin hata yapmasını umuyor.

Peki, Yapay Zeka platformu ‘Chatgtp’ ne diyor? Son hafta maçları, Fenerbahçe ve Galatasaray için kritik öneme sahip. Yapay zekanın öngörülerine göre işte muhtemel sonuçlar:

Fenerbahçe - İstanbulspor

Ev sahibi Fenerbahçe’nin, ligden düşmüş İstanbulspor ile karşılaşmasında galibiyet bekleniyor. Rakibin düşük motivasyonu ve Fenerbahçe’nin güçlü kadrosu, maçın sonucunu etkileyebilir.

Öngörü: Fenerbahçe 3-0 İstanbulspor

Konyaspor - Galatasaray

Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor’un ligde kalma mücadelesi, maça ekstra bir heyecan katacak. Fakat Galatasaray’ın en az bir puanla şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyor.

Öngörü: Konyaspor 1-1 Galatasaray

Yapay zekanın tahminlerine göre, Galatasaray Konyaspor karşısında alacağı 1 puanla şampiyonluğunu kutlayacak. Fenerbahçe’nin galibiyeti ise, Galatasaray yenilmediği için şampiyonluk ipini göğüslemesi için yetmeyecek.