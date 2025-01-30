Fenerbahçe, Midtjylland maçı öncesi sakatlık şoku

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Danimarka ekibi Midtjylland ile karşılaşacak. Midtjylland - Fenerbahçe maçı bugün 23.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından yayınlanacak.

Fenerbahçe'de Midtylland maçı öncesinde Allan Saint-Maximin, sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı.

İKİ TAKIMIN 11'i

Midtjylland: Lössl, Gabriel, Osumane Diao, Bech, da Silva, Andersson, Castillo, Sorensen, Osorio, Aral, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Fred, İsmail Yüksek, Tadic, Szymanski, Mert Hakan Yandaş, En-Nesyri, Dzeko