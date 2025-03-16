Fenerbahçe milli araya puan kaybıyla giriyor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı.

PUAN FARKI 9'A İNDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Rangers ile 120 dakika oynayan sarı-lacivertliler, tek antrenmanla kırmızı-beyazlılara karşı sahada yer alırken, müsabakanın ilk yarısı temposuz geçildi. Teknik heyetin 2. yarıda hücuma yaptığı takviyeler sonrası pozisyonlara da giren Fenerbahçe, golü bulamadı ve sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler bu beraberliği sonrası puanını 62'ye yükseltirken, maç eksiğiyle birlikte lider Galatasaray ile olan puan farkı 9'e indirdi.

EVİNDEKİ 9 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONLANDI

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son 3 hafta 2. kez beraberlik yaşadı. Karadeniz ekibiyle oynadığı maç öncesi evinde son 9 maçta hanesine 3'er puan yazdıran Fenerbahçe, bu seriyi sürdüremedi. İlk olarak ligin 6. haftasında sahasında Galatasaray'a mağlup olan Kanarya, sonrasında çıktığı 9 maçı da kazandı.