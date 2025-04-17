Fenerbahçe milli boksörleriyle yeni imza attı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, kulübün olimpik branşlara verdiği değerin altı çizilerek "Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, Türk boksunun gururu olan sporcularıyla sözleşme yeniledi." denildi.

Açıklamada 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele eden boksör Kaan Aykutsun'un transfer edildiği belirtilirken, Buse Naz Çakıroğlu, Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Samet Gümüş, Gizem Özer, Büşra Işıldar ve Sultan Osmanlı’nın sözleşmelerinin ise 2028 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

"NİCE ZAFERLERE..."

Olimpik branşlarda sürdürülebilir başarı hedeflendiğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sporcularımıza her zaman destek vermeye, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Ülkemizde sporun gelişimi adına inandığımız değerler doğrultusunda, olimpik branşlarımızın sponsoru Tüpraş'ın kıymetli destekleri ile Türk sporuna katkı sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Boksörlerimize yeni dönemde başarılar diliyor, sarı-lacivert çatı altında birlikte nice zaferlere imza atacağımıza inanıyoruz."