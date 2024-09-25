Fenerbahçe: Milli Takım'a oyuncu göndermeyeceğiz

Panathinaikos ile Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçı sonrası Ergin Ataman, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maç için el işaretiyle skoru göstermişti. Bu hareket gündemde yer edinirken, Ergin Ataman gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından özür mesajı açıkladı.

Ergin Ataman'dan Fenerbahçelileri çılgına çevirecek hareket. Galatasaray taraftarını mest etti

ÖZÜR KABUL EDİLMEDİ

Fenerbahçe Ergin Ataman'ın özrünü kabul etmedi ve kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

A Erkek Milli Takımı Başantrenörü şahsın, 24 Eylül 2024 tarihinde antrenörlüğünü yaptığı takımın maçının ardından tribünler üzerinden kamuoyuna sergilediği tavır herkesin malumudur. Karakteri, bugüne dek ortaya koydukları, tavrı ve tarzıyla misyonu belli olan bu şahsın, milyonlarca izleyicinin önünde yaptıkları “Milli Takım Başantrenörlüğü” saygınlığı ve kimliği ile taban tabana zıttır. Milli Takım hepimizin takımıdır.

Bu takımın parçası olan her kişi bu durumun farkında olarak davranmak zorunda ve sorumluluğundadır. Bu hareket, bir camiaya yaranmak uğruna camiamıza, üzerine taşıdığı Milli Takım Antrenörlüğü saygınlığına ve hatta ülkemize yapılan büyük bir saygısızlıktır. Kendisinin camiamıza yönelik yaptığı özür açıklaması tarafımızca yok sayılmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak haddini aşan bu şahıs; ‘saygınlık, tarafsızlık gibi’ olmazsa olmaz nitelikleri gerektiren bu görevde olduğu süre boyunca, A Erkek Milli Takımımıza sporcu göndermeme kararı aldığımızı kamuoyuna bildiririz.