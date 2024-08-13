Fenerbahçe milyonları kasaya soktu

Fenerbahçe Kulübü, basketbolda iki yeni sponsorla anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, doğa ve sosyal çevre ile uyumlu yenilenebilir enerji yatırımları yapan Artıbir Enerji'nin 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın şort sponsoru olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın yeni isim sponsorunun ise İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri AŞ olduğu ifade edildi. Geçen sezonu Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu olmak üzere iki kupayla tamamlayan takımın 2024-2025 sezonu boyunca Fenerbahçe İstanbul Jet ismiyle mücadele edeceği aktarıldı.