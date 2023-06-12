Fenerbahçe Montella ile anlaştı. Sıcak gelişme

Jorge Jesus'un ayrılmasının ardından Fenerbahçe, Vincenzo Montella ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe Montella ile anlaştı. Sıcak gelişme

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan sonra teknik adamlık koltuğuna Vincenzo Montella oturacak.

DHA'nın haberine göre; Jesus'un kulüp Başkanı Ali Koç'a kararını yaklaşık 2 hafta önce ilettiği öğrenilirken, kesin ayrılık neticesinde Koç'un Montella ile görüştüğü ortaya çıktı.

Adana Demirspor'un İtalyan hocası ile Ali Koç'un birkaç gün önce bir araya geldikleri ve her konuda anlaştıkları öğrenildi.

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı ve Lucescu'nun isimleri çeşitli kaynaklarca ortaya atılırken, Fenerbahçe Yönetimi'nin bu isimlerle temas kurmadığı ve en ciddi adaylarının Montella olduğu öğrenildi. Öte yandan anlaşmanın yakın zamanda resmen açıklanması bekleniyor.

Bu sezon Adana Demirspor'u 4. sıraya taşıyarak sezonu tamamlayan Vincenzo Montella, Mavi- Siyahlı kulüp ile bu sezon 37 maça çıktı. 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Öne Çıkanlar
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Müjdat Gezen Tiyatrosunun satış bedeli belli oldu. Satışa çıkarılacağı açıklanmıştı
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Jorge Jesus Fenerbahçe'den ayrıldı! Sıcak gelişme
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Fenerbahçe 9 yıllık kupa hasretini bitirdi: Türkiye Kupası şampiyonu oldu
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Keçiören Belediyesi önünde sığınmacı istemiyorum pankartı açan Türk gencine para cezası kesildi
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Akit yazarı İlhan Oral, Özlem Zengin’i hedef aldı: Ak Parti bu tür arızalardan silkinmelidir
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Yeni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Atatürk'ün resmini başköşeye astı. Keşke diğerleri de böyle yapsa
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama Ekonomi
TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret toplantısı öncesi kritik açıklama
Cumhur İttifakı’nda gündem Anayasa değişikliği. MHP’den HÜDA PAR’a ilk 4 madde yanıtı Siyaset
Cumhur İttifakı’nda gündem Anayasa değişikliği. MHP’den HÜDA PAR’a ilk 4 madde yanıtı
Otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı. Baba kız hayatını kaybetti Güncel
Otomobille otobüs kafa kafaya çarpıştı. Baba kız hayatını kaybetti
İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali istifa etti Siyaset
İYİ Parti GİK üyesi Emine Küçükali istifa etti
Ankara’da yıldırım düşen evde yangın çıktı Güncel
Ankara’da yıldırım düşen evde yangın çıktı