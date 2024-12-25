Fenerbahçe Mourinho ile yola devam edecek mi? İşte yönetimin kararı ve nedeni

Fenerbahçe’de Eyüpspor beraberliğinin ardından ligde ilk yarının sonunda lider Galatasaray ile puan farkının 8’e çıkması, hoca değişikliğini gündeme getirdi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte başkan Ali Koç ve yönetimin teknik direktör Jose Mourinho ile devam edeceği bildirildi. Bu kararın alınmasının altında ise birçok nedenin yattığı ortaya çıktı.

Milliyet’ten Senad Ok’un haberine göre, Ali Koç’un başkan olduğu dönemde her sezon birçok transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurulmuştu. Fakat yaşanan hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli camia mutlu sona ulaşamamıştı. Bu yüzden başkan Ali Koç ve yönetim yeni bir ayrılığın takımı etkileyeceğini düşünüyor.

Mutlak başarı isteyen Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gelişi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gündem olmuştu. Sarı-lacivertli idareciler 'Devre arasında hem transfer yapıp hem de hoca arayışına mı girişeceğiz. Mourinho’dan daha iyisini nasıl bulacağız?' görüşünde birleşti, olası bir ayrılığın önü kesildi.

Ligde Samsunspor beraberliğinin ardından kenetlenen Fenerbahçe üst üste 5 maç kazanmış ve moral bulmuştu. Yönetimin kendi arasında yaptığı konuşmada o döneme vurgu yaptığı ve Mourinho ile öğrencilerinin daha iyi bir seriye ikinci devrede imza atacağına inandığı ortaya çıktı.

YÖNETİM MOURİNHO'YA UYARILAR YAPACAK

Başkan Ali Koç ile yönetim ‘devam’ kararı alsa da Portekizli çalıştırıcı ile bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcıya Türkiye’de futbolun farklı olduğu, zaman zaman sisteminde değişikliğe gitmesi gerektiği tekrar hatırlatılacak.

Fenerbahçe’de yönetim sadece bu sezonun değil, gelecek dönemin de planını belirledi. Sekiz puanlık farkın kapanacağını düşünen ve ara transferde de bunun için hamleler yapacak yönetim, bu sezon şampiyonluk gelmezse, yeni sezonun kadrosunu oluşturmuş olacak.

Başkan Ali Koç ile yönetimin planında öncelikle bu sezon saha içinde ve dışında gereken mücadele verilecek, mutlu sona ulaşılamaması durumunda yeni sezona daha oturmuş, uyum sorunu olmayan bir takımla girilecek.