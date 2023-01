Galatasaray psikolojisini yerle bir etti. Fenerbahçe nasıl kalkacak bunun altından

FATİH SABOVİÇ / YENİÇAĞ

Süper Lig’in 18. haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayan Fenerbahçe; Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi’nin gollerine engel olamadı. Okan Buruk’un öğrencileri, Kadıköy’de zafere ulaşıp zirvedeki yerini perçinledi.

Kadıköy’de derbi, adına yaraşır bir tempoyla başladı. İlk dakikalarda topun ve sahanın hakimi Fenerbahçe’ydi. Tribünlerin verdiği tüm reaksiyonlar ve destekle birlikte sarı lacivertliler sahada 12 kişiydi. Sağ kanattan gelişen iki Fenerbahçe akınına, Galatasaray karşılık veremedi.

Dakikalar 8’i gösterirken gelişen kontrada Batshuayi, kaleciyle karşı karşıya kalan Rossi’ye, “Al da at” dedi ama pas biraz uzun kalınca Boey araya girdi. Sert başlayan maçın ilk net pozisyonu buydu.

TEMPO İNANILMAZ ŞEKİLDE ARTTI

Galatasaray; üzerindeki ‘ölü toprağını’ atıp 14’te Abdülkerim, 16’da Kerem’le golü buldu ancak iki pozisyon da ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Rossi, 15. dakikada müsait durumda bu kez direğin hemen yanından topu auta atacaktı. Top bir o kalede bir bu kalede olunca, karşılaşmanın seyir zevki de doğal olarak arttı.

OLIVEIRA 32’DE ALTAY’I AVLADI

Orta sahaların geçilme hızı yarım saatin bitimine yaklaşılırken fazlasıyla yükseldi. Fenerbahçe defansında Ferdi ve Arao’nun müdahaleleri tehlikeli Galatasaray ataklarını önledi.

Ancak bu hamlelerin golün gelişini geciktirdiğini kimse bilemezdi. Derbiden önce de ifade ettiğim gibi gol bir duran top devamında geldi. Mertens’in 32’de kullandığı korner sonrası Oliveria arka direkte çaprazdan topa çok temiz vurup takımını 1-0 öne geçirdi.

MUSLERA SKORU SABİTLEDİ

Refleks gösterip rakibiyle skoru dengelemek isteyen Fenerbahçe; 34 ve 35’te önce Batshuayi ardından Arao ile gole çok yaklaştı. Fakat Galatasaray kalecisi Muslera, tecrübesiyle bir anda takımının geriye düşmesini önledi.

Bolca sarı kartın havada uçuştuğu, sert bir oyunun oynandığı, atakların iki kalede de cereyan ettiği ilk 45 dakika Okan Buruk’un öğrencilerinin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

JESUS AŞILARI VERMEYE ÇALIŞTI

Soyunma odası dönüşü Fenerbahçe kalesinde tehlike yaratan Galatasaray’a kaleci Altay geçit vermedi. Jesus, ilk yarıda sürekli aksayan Gustavo yerine hücumcusu Lincoln’ü oyuna alıp Arao’yu defansın ortasına çekti.

Tempolu akan maçta tabelada 70. dakika yazdığında üç hamle daha geldi Jorge Jesus’tan… Crespo, Batshuayi ve Rossi çıkarken; İrfan, Zajc ile Valencia oyuna dahil oluyordu.

İSYAN EDEN KARAKTER EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Karakterli, mücadeleci, kaliteli futbolcunun ayrı; maçın gidişatına isyan edip stadyumdaki herkesi ateşleyecek oyuncunun ayrı olduğunu gördük bu gece Kadıköy’de…

Fenerbahçe’de ikincinin eksikliği çok çekiliyor. Maçın skorunu bilmeden izlesem şu an ya berabere ya Fenerbahçe önde zannederim. Ancak Galatasaray, elde ettiği üstünlüğü iyi muhafaza etti.

ICARDI GİRDİĞİ GİBİ FARK YARATTI

Maçın son 20 dakikalık diliminde iyi kapanan, bloklar arasındaki mesafeyi ve takım boyunu çok artırmayan Galatasaray, karşılayıcı bir rolde mücadele etti.

Rakibine üzerine çeken sarı kırmızılılar, Icardi’nin oyuna girişi sonrası gelişen kontrada farkı artırdı. Arjantinli yıldızın 78. dakikada verdiği müthiş pas sonrası Kerem Aktürkoğlu fileleri havalandırdı: 2-0.

İRFAN CAN BİR ANDA KIZARDI

Fenerbahçe’nin üzerindeki kara bulutlar bir türlü dağılmadı. Sarı lacivertlilerde sonradan oyuna giren İrfan Can, 86’daki sert müdahalesinin ardından VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

Son dakikalarda tribünlerde bir tek maç boyu elinden gelen her şeyi ortaya koyan Ferdi’nin adı duyuluyordu.

Buruk’un öğrencileri, Kadıköy’de son darbeyi 90+10’da Serdar’ın akıl almaz hatalı pası sonrası Icardi’nin golüyle vurdu: 3-0. Galatasaray sahadan zaferle ayrılırken, Fenerbahçe cephesi ligin kalanı için büyük bir psikolojik zarar görmüş oldu.