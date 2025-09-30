Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem yönetecek

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci haftada Fransız temsilcisi Nice'i ağırlayacak.
FENERBAHÇE-NICE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU
2 Ekim Perşembe günü Chobani Stadı’nda saat 19.45’te oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; zorlu müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.
Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.