Fenerbahçe-Nice maçını Sırp hakem yönetecek

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde Nice ile evinde oynayacağı maçın hakemi belli oldu .

UEFA Avrupa Ligi'ne Dinamo Zagreb yenilgisiyle başlayan Fenerbahçe ikinci haftada Fransız temsilcisi Nice'i ağırlayacak.

FENERBAHÇE-NICE MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

2 Ekim Perşembe günü Chobani Stadı’nda saat 19.45’te oynanacak kritik karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre; zorlu müsabakayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Srdjan Jovanovic yönetecek.

Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

