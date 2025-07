Fenerbahçe ödüle doymuyor

Sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3 ile kapatan Fenerbahçe Beko bir ödül daha kazandı.

Şampiyonlukların yanında bireysel ödüllere de ambargo koyarak "en iyi koç" ve "MVP" ödüllerini alan sarı lacivertlilere bir bireysel ödül daha verildi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, 2024-25 Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü.

EuroLeague'den yapılan açıklamada Yannier için, "Başarının ardındaki beyin" denildi.

The ???? behind the success!



Derya Yannier Named 2024–25 Gianluigi Porelli EuroLeague Executive of the Year ????@FBBasketbol



Euroleague Basketball is proud to announce that Mr. Derya Yannier, General Manager of Fenerbahce Beko Istanbul, has been selected as the winner of the… pic.twitter.com/PwM6FLrP6M