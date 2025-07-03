Fenerbahçe ödüle doymuyor

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe ödüle doymuyor

EuroLeague yönetimi, Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier'e 2024-25 Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi Ödülü'nü verdi.

Sezonu EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanarak 3'te 3 ile kapatan Fenerbahçe Beko bir ödül daha kazandı.

Şampiyonlukların yanında bireysel ödüllere de ambargo koyarak "en iyi koç" ve "MVP" ödüllerini alan sarı lacivertlilere bir bireysel ödül daha verildi.

Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Derya Yannier, 2024-25 Gianluigi Porelli EuroLeague Yılın Yöneticisi Ödülü'ne layık görüldü.

EuroLeague'den yapılan açıklamada Yannier için, "Başarının ardındaki beyin" denildi.

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