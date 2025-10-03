Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihini açıkladı!

Süper Lig devi Fenerbahçe, Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısının tarihini resmen duyurdu. Toplantının 18 Ekim tarihinde yapılacağı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü, Olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısının tarihini duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre toplantı, 18 Ekim Cumartesi günü 10.30-14.00 saatleri arasında Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

İşte Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama;

"Kulübümüzün Olağanüstü Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere, 18 Ekim 2025 tarihinde, saat 10.30’da Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Ataşehir/İstanbul adresinde yer alan Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul, 25 Ekim 2025 tarihinde aynı yer ve saatte, aynı gündem ile çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.

Genel kurula katılma hakkı olan üye tam sayısı 50.250’dir.

Genel Kurul’a katılacak üyelerimiz; giriş kartlarını, soyadlarına isabet eden müracaat masalarına başvurarak, kimlik kartları ile birlikte listelerdeki isimleri karşısına imza attıktan sonra teslim alabilecektir."

