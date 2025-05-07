Fenerbahçe olağanüstü seçime gidecek mi? Ali Koç nihai kararını verdi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından taraftarlar ve camiadan birçok isim başkan Ali Koç'a olağanüstü seçim çağrısı yaptı. Bu akşam canlı yayına katılacak olan Koç'un vereceği karar da ortaya çıktı.

FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR SINIFTA KALDI

Beşiktaş derbisinde yenilgiden çok oyuncuların tepkisizliği ön plandaydı. Sarı-lacivertli futbolcular oyunun hiçbir anında reaksiyon veremedi. Sanki hepsi ligden ve şampiyonluk yarışından kopmuş gibiydi. Bu kadar kritik bir derbide kazanma adına takımın ortaya fazla bir şey koyamaması ve sonucu çabuk kabullenmesi soru işaretleri yarattı. Teknik direktör Mourinho da karşılaşma sonrası bireysel performansları eleştirmişti.

OYUNCULAR RAHATSIZ

Takımdaki bu isteksizliğin Teknik direktör Mourinho’dan kaynaklandığı öğrenildi. Sarı-lacivertli oyuncuların Portekizli çalıştırıcının sezon boyunca aldığı çelişkili kararlardan yorulduğu ve bu nedenle başarıya olan inançlarını kaybettiği bildirildi. Mourinho’nun sistem üzerinde sürekli oynaması, üst üste aynı kadroya hiç şans vermemesi, adaletli olmayan oyuncu seçimleri Fenerbahçeli oyuncularda ciddi bir rahatsızlığa yol açmış durumda.

ALİ KOÇ JOSE MOURINHO'YA DESTEK VERMİŞTİ

Başkan Ali Koç, Divan toplantısında Mourinho’ya destek vermiş, “Bizim en büyük sorunumuz, çok uzun yıllardır hem bizim dönemimizde hem bizden önceki dönemde futbol şubesinde istikrarı yakalayamamamızdır. Bunda bizim de bizden önceki yönetimin de tabii ki sorumluluğu, hataları olduğu aşikârdır. Bir diğer unsur ise teknik direktörlerimize ihtiyaç duydukları süreyi, sabrı tanımayan camiamızın sabırsızlığı da burada pay sahibidir. Dünya tarihinde gelmiş geçmiş tüm teknik direktörler arasında en iyilerinden birini getirdik. İyi de bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Kadromuz derin, alternatifli. Zaman içinde bunu göreceğiz. Spor basınımız ve organize bir sosyal medya çetesi daha önceki teknik direktörümüz gibi Sayın Mourinho’yu da kısa sürede hedef haline getirmiştir. Olabilir. Ama üzücü olan bir kısım taraftarımız bu algı operasyonundan bir kez daha etkilenmiş olduğunu görüyoruz” demişti.

OLAĞANÜSTÜ SEÇİM YOK!

Milliyet'te yer alan habere göre; Başkan Ali Koç’un, yönetici arkadaşları ile takımın son durumunu değerlendirirken, “Taraftar tepkisinde sonuna kadar haklı. Bu başarısızlığın bahanesi olamaz. Yıllardır süren bir şampiyonluk hasreti var. Bu da taraftarın sabrını en aza indiriyor. Hepimiz sıkıntının farkındayız. Ama olağanüstü seçime gitmek bize yarardan çok zarar getirir düşüncesindeyim. Divan Kurulu’nda söylediğim sözlerin arkasındayım” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ZAMAN KAYBETMEK İSTEMİYOR

Şu aşamada yeni bir yönetimin, yeni bir teknik adamın kulübe ve takıma zaman kaybettireceğini ifade eden Koç’un, “Böyle bir adım sorunlarımızı daha da büyütür. Yeniden başa dönemeyiz. Rakibimiz takım omurgasını koruyup üstüne ciddi yeni transferlere hazırlanırken, önemli para girişleri beklerken biz sil baştan yapıp, sıfırdan başlayamayız. Kötü bir takımımız yok. İyi bir kadroya sahibiz. Eksiklerimizi biliyoruz. Gerekli müdahaleleri yaparsak arzuladığımız Fenerbahçe çok uzak değil. Hocamız da Türkiye’deki atmosferi artık anladı. Onun talepleri doğrultusunda yol haritamızı belirleyeceğiz” dediği kaydedildi.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKMAK İSTİYOR

Fenerbahçe Başkanı, Bankalar Birliği’nden çıkmanın öncelikli işleri olacağını da vurguladı. Oyuncu satışlarından elde edilen gelirlerin yarısının direkt Bankalar Birliği’ne gitmesini istemeyen sarı-lacivertli yönetim en kısa sürede bu sorunu ortadan kaldırmak istiyor.

Bunun dışında stat projesi ve Maltepe’ye yapılacak tesis için de kollar sıvanacak. Özellikle stadın yeni sezon itibarıyla büyütülmesine başlanacak.