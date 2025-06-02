Fenerbahçe öldü öldü dirildi: Lige son anda bağlandı

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final serisi 3. maçında, sahasında Türk Telekom'u 101-94 mağlup etti ve seriyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.
Yarı finalin bir diğer eşlemesi ise Beşiktaş - Anadolu Efes oldu.
FENERBAHÇE BEKO 101 TÜRK TELEKOM 94
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Uğur Akyıldız
Fenerbahçe Beko: Nigel Hayes-Davis 18, Marko Guduric 26, Errick McCollum 26, Sertaç Şanlı 4, Bonzie Colson 5, Wade Baldwin 19, Devon Hall 6, Nicolo Melli 5, Melih Mahmutoğlu 6, Metecan Birsen 4
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Türk Telekom: Kyle Alexander 14, Braian Angola 18, Olivier Hanlan 14, Berkan Durmaz 1, Javon Bess, Anthony Brown 24, Yoan Makoundou 13, Melih Tunca 4, Speedy Smith, İsmet Akpınar 6
Başantrenör: Erdem Can
1. Periyot: 23-20 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 51-51
3. Periyot: 72-72
5 faulle çıkan: Nicolo Melli (Fenerbahçe), Olivier Hanlan (Türk Telekom)