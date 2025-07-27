Fenerbahçe onu istemiş! "Mourinho'ya inanamadım"

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki CSKA Moskova'nın 20 yaşındaki genç yıldızı Matvey Kislyak, Rus basınına sarı lacivertli kulüple ilgili açıklamalarda bulundu.

Genç orta saha, "Menajerim aradı ve Fenerbahçe'den ilgi olduğunu söyledi. Ama çok da önemsemedim. İlgi ilgidir, birçok kulüp ilgi gösterebilir" diyen Kislyak, bu sürecin başında söylentilere temkinli yaklaştığını söyledi.

'MOURİNHO'YU DUYANA KADAR İNANMADIM'

Fenerbahçe taraftarlarının sosyal medya üzerinden gösterdiği ilgiye dikkat çeken genç oyuncu, "Instagram'a baktım, Türkler yazmış. 'Bu ne?' dedim. Sonra haberler geldi: 'Mourinho, Kislyak'ı istiyor' yazıyordu. Gülümsedim. Menajerim 'Bugün Mourinho'yla konuştum, seni istedi' diyene kadar inanmadım" ifadelerini kullandı.

Basına yansıyan 12 milyon Euro'luk teklifin ardından CSKA yöneticisi Roman Babaev'in transfer teklifini doğruladığını belirten Kislyak, "Bu hoş bir durum. Fenerbahçe iyi bir Avrupa kulübü. Bu ilgi, doğru yolda olduğumun bir göstergesi" dedi.

BARCELONA DETAYI

Transferle ilgili temkinli bir yaklaşım da sergileyen Kislyak, şunları söyledi:

"Konuşmak kolay: 'Bir sezon daha kal, sonra büyük kulübe gidersin…' ama bunun garantisi yok. Bugün her şey iyi gider, yarın kötüye döner. Seçenek varken 'Ya Barcelona beni isterse?' diye düşünmek doğru değil."