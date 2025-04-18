Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor

Kaynak: İHA
Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor

Fenerbahçe Opet, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında ÇBK Mersin’i 85-54 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti. Sarı lacivertliler üçünkü maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

FENERBAHÇE OPET 85 ÇBK MERSİN 54

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen

Fenerbahçe: Meesseman 22, McBride 9, Sabally 10, Williams 16, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2, Sevgi Uzun

Başantrenör: Miguel Martinez Mendez

ÇBK Mersin: Carleton 6, Howard 19, Anderson 7, McCowan 11, Johannes 5, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın 3

Başantrenör: Ahmet Kandemir

1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 45-36 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 71-45 (Fenerbahçe lehine)

Son Haberler
ABD'den korkutan açıklama! 'Her an saldırı olabilir'
ABD'den korkutan açıklama! 'Her an saldırı olabilir'
Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı
Mabel Matiz'den Saraçhane gençliğine şarkı
Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Kütahya'da gıda zehirlenmesi! 19 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor
Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor
Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü
Semih Şentürk'ten Galatasaray'a büyük övgü