Fenerbahçe Opet adım adım şampiyonluğa gidiyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet, sahasında ÇİMSA ÇBK Mersin'i 85-54 mağlup etti. Sarı lacivertliler üçünkü maçı kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.
FENERBAHÇE OPET 85 ÇBK MERSİN 54
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Can Mavisu, Kerem Yılmaz, Ozan Gönen
Fenerbahçe: Meesseman 22, McBride 9, Sabally 10, Williams 16, Şerife Alperi Onar 7, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, İdil Saçalır 2, Sevgi Uzun
Başantrenör: Miguel Martinez Mendez
ÇBK Mersin: Carleton 6, Howard 19, Anderson 7, McCowan 11, Johannes 5, Sinem Ataş 3, Asena Yalçın 3
Başantrenör: Ahmet Kandemir
1. Periyot: 22-21 (Fenerbahçe lehine)
Devre: 45-36 (Fenerbahçe lehine)
3. Periyot: 71-45 (Fenerbahçe lehine)