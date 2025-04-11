Fenerbahçe Opet, Avrupa'ya yarı finalde veda etti!

Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha’ya 91-71 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından ZVVZ USK Praha finale yükselirken, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçı oynayacak.
FENERBAHÇE OPET 71 ZVVZ USK PRAHA 91
Salon: Principe Felipe
Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)
Fenerbahçe Opet: Williams 20, McBride 11, Allemand 9, Meesseman 4, Sabally 17, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 3, Badiane, Charles 2, Milic
ZVVZ USK Prag: Oblak 13, Vorackova 12, Ayayi 15, Jones 16, Magbegor 16, Andelova 2, Vyoralova 15, Hof 2, Pribylova
1. Periyot: 25-27
Devre: 37-46
3. Periyot: 50-68