Fenerbahçe Opet, Avrupa'ya yarı finalde veda etti!

Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Avrupa'ya yarı finalde veda etti!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Çekya'nın ZVVZ USK Prag ekibine 91-71 yenilerek finale çıkamadı.

Kadınlar EuroLeague Final Four Yarı Final maçında Fenerbahçe Opet, Çekya ekibi ZVVZ USK Praha’ya 91-71 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından ZVVZ USK Praha finale yükselirken, Fenerbahçe Opet ise üçüncülük maçı oynayacak.

FENERBAHÇE OPET 71 ZVVZ USK PRAHA 91

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Peter Praksch (Macaristan)

Fenerbahçe Opet: Williams 20, McBride 11, Allemand 9, Meesseman 4, Sabally 17, Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut 5, Alperi Onar 3, Badiane, Charles 2, Milic

ZVVZ USK Prag: Oblak 13, Vorackova 12, Ayayi 15, Jones 16, Magbegor 16, Andelova 2, Vyoralova 15, Hof 2, Pribylova

1. Periyot: 25-27

Devre: 37-46

3. Periyot: 50-68

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