Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı devirerek finale çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi.
BEŞİKTAŞ BOA 73 FENERBAHÇE OPET 77
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Ahmet Kemal Digilli
Beşiktaş BOA: Lazic 15, Hatice Pelin Gülçiçek 8, Özge Özışık 11, Fagbenle 16, Krajisnik 19, Gizem Başaran Turan 4
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun, McBride 22, Allemand 5, Badiane 12, Charles 21, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 2
1. Periyot: 14-21
Devre: 35-36
3. Periyot: 55-57