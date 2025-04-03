Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı devirerek finale çıktı

Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı devirerek finale çıktı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Beşiktaş BOA'yı 77-73 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi ve finale yükseldi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında, Fenerbahçe Opet deplasmanda Beşiktaş BOA'yı 77-73 mağlup etti. Seride durumu 2-0'a getiren sarı-lacivertliler finale yükseldi.

BEŞİKTAŞ BOA 73 FENERBAHÇE OPET 77

Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Aydın Karaçam, Ahmet Kemal Digilli

Beşiktaş BOA: Lazic 15, Hatice Pelin Gülçiçek 8, Özge Özışık 11, Fagbenle 16, Krajisnik 19, Gizem Başaran Turan 4

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun, McBride 22, Allemand 5, Badiane 12, Charles 21, Olcay Çakır Turgut 8, Alperi Onar 7, Tilbe Şenyürek 2

1. Periyot: 14-21

Devre: 35-36

3. Periyot: 55-57

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