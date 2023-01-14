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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'e direnemedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'e set vermedi

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 21:07
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Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'e direnemedi

Fenerbahçe Opet Eczacıbaşı Dynavit'e direnemedi
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Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Opet'i 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, hücumda Hande ve Boskovic'le etkili olurken, Voronkova'nın da savunmasıyla farkı açmaya başladı. Beyza Arıcı'nın skor katkısıyla ilk sette üstün bir oyun ortaya koyan ev sahibi ekip, bu bölümü 25-18 önde tamamladı.

Eczacıbaşı Dynavit ikinci sete 5-0'lık seriyle başlarken, Hande Baladın ve Voronkova'nın etkili oyunuyla fark 9 sayıya kadar yükseldi: 15-6. Bu dakikadan sonra Boskovic, Jack-Kisal ve Hande’nin sayılarıyla fark daha da açıldı ve Eczacıbaşı Dynavit seti 25-13 kazandı.

İlk 2 sette olduğu gibi 3. sete de iyi başlayan Eczacıbaşı, üst üste sayılarla durumu 10-3'e getirdi. Farkın kapanmasına izin vermeyen turuncu-beyazlılar, seti 25-19, maçı da 3-0 galip bitirdi.

Eczacıbaşı Dynavit bu sonuçla ligdeki 14. maçını da kazanarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Beyza Arıcı, Hande Baladın, Ognjenovic, Voronkova, Jack-Kisal (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Saliha Şahin)

Fenerbahçe Opet: Lazareva, Fedorovtseva, Buse Ünal, Vuchkova, Ergül Avcı, Meliha Diken (Gizem Örge, Cansu Çetin, De Souza, Beliz Başkır)

Setler: 25-18, 25-13, 25-19

Süre: 68 dakika (23, 21, 24)

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