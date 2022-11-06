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Fenerbahçe Opet set vermedi

Misli.com Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor Fenerbahçe Opet'e mağlup oldu

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 17:23
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Fenerbahçe Opet, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi

Fenerbahçe Opet set vermedi
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Cengiz Göllü salonunda oynanan maçın setleri 16-25, 18-25, 21-25 sonuçlandı.

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