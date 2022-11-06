Fenerbahçe Opet set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Cengiz Göllü salonunda oynanan maçın setleri 16-25, 18-25, 21-25 sonuçlandı.
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.
Cengiz Göllü salonunda oynanan maçın setleri 16-25, 18-25, 21-25 sonuçlandı.
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