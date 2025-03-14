Fenerbahçe Opet normal sezonu zirvede tamamladı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 26. hafta maçında Danilos Pizza’yı konuk eden Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı mactan 98-74 galip ayrılarak ligdeki 17. galibiyetini aldı ve normal sezonu lider tamamladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, ilk periyodunu 28-19 üstün tamamladığı mücadelede soyunma odasına 11 farkla 53-42 önde gitti.

FENERBAHÇE 24 SAYI FARK ATTI

İkinci yarıya çok etkili bir giriş yapan Fenerbahçe, 23. dakikada geride bıraktığı rakibine müsabakada bir daha öne geçme şansı vermedi. Sarı-lacivertliler, final periyoduna 73-65 önde girdiği karşılaşmada parkeden 24 sayı farkla 98-74 galip ayrıldı.